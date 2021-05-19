Tüm Türkiye tek yürek! 19 Mayıs saat 19.19'da İstiklal marşı çağrısı..

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan toprağının kurtuluşu için ilk adımı bugün attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda dönüm noktası olarak sayılan 19 Mayıs, Türk milletinin tüm dünyaya bağımsızlık mücadelesini duyurduğu tarih olarak yer alıyor.

Kurtuluş mücadelesinde meşalesini yakarak milli mücadeleyi başlatan Atatürk'ün bu mücadele girişimin üzerinden tam 102 yıl geçerken tüm Türkiye'de geçtiğimiz yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi nedeniyle programlar dahilinde kutlanamayacak.

Türkiye'nin 81 ilinden gelecek olan 164 temsilci genç pandemi tedbirleri eşliğinde saat 9.30'da Anıtkabir'i ziyaret edecekler ve gençlerin yanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu olacak. Anıtkabir'den ayrılan genç temsilciler daha sonra Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne gidecekler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olacaklar.

"TÜM TÜRKİYE'DE SAAT 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI"

Akşam saat 19.19'da 84 milyon Türk evlerinde pencere ve balkonlara çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyacaklar. İstiklal Marşı il ve ilçelerde yer alan stadyum ve spor tesislerinden de çalacak. Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç'un sosyal medya platformlarından gençler için konser vereceği belirtilirken gençler gün içerisinde çevrimiçi bilgi yarışmalarına ve söyleşilere katılarak sosyal medyada özel yayınlar yapacaklar.