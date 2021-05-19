İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Tüm Türkiye tek yürek! 19 Mayıs saat 19.19'da İstiklal marşı çağrısı..

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, için tüm programlar iptal edildi. 84 milyon vatandaş 19 Mayıs'ı saat 19.19’da balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyarak kutlayacak.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:02
Tüm Türkiye tek yürek! 19 Mayıs saat 19.19'da İstiklal marşı çağrısı..
Takip Et:

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan toprağının kurtuluşu için ilk adımı bugün attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda dönüm noktası olarak sayılan 19 Mayıs, Türk milletinin tüm dünyaya bağımsızlık mücadelesini duyurduğu tarih olarak yer alıyor.

Kurtuluş mücadelesinde meşalesini yakarak milli mücadeleyi başlatan Atatürk'ün bu mücadele girişimin üzerinden tam 102 yıl geçerken tüm Türkiye'de geçtiğimiz yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi nedeniyle programlar dahilinde kutlanamayacak. 

Türkiye'nin 81 ilinden gelecek olan 164 temsilci genç pandemi tedbirleri eşliğinde saat 9.30'da Anıtkabir'i ziyaret edecekler ve gençlerin yanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu olacak. Anıtkabir'den ayrılan genç temsilciler daha sonra Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne gidecekler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olacaklar.

"TÜM TÜRKİYE'DE SAAT 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI"

Akşam saat 19.19'da 84 milyon Türk evlerinde pencere ve balkonlara çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyacaklar. İstiklal Marşı il ve ilçelerde yer alan stadyum ve spor tesislerinden de çalacak. Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç'un sosyal medya platformlarından gençler için konser vereceği belirtilirken gençler gün içerisinde çevrimiçi bilgi yarışmalarına ve söyleşilere katılarak sosyal medyada özel yayınlar yapacaklar. 

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 10:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
19 MayısIstiklal MarşıBalkonKurlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisinin Aleyna'yı Aslı Babayiğit'in hayat hikayesi!
Bugün hangi maçlar var? 19 Mayıs 2021 Çarşamba Hangi maç hangi kanalda?
Emanet dizisi Selim kimdir? Gerçek adı nedir? Osman Aydın nereli, yaşı kaç?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ'ın hayatı!
Acemi Anneler Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Emanet dizisinin Bora'sı Göksel Kayahan'ın hayat hikayesi!
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin tabirleri ve yorumları
Türkan Hanımın Konağı Zehra karakterini kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kimdir, nereli yaşı kaç?
Bu sene aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
Acemi Anneler dizisindeki Kemal karakteri Kimdir? Berk Bakioğlu dizideki rolü ve hayatı
intibak zammı hangi emeklilere verilecek? Mayıs 2021 gündemdeki intibak zammı son gelişmeleri neler?
Samsun büyükşehir belediyesi iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
19 Mayıs resimleri: En güzel19 Mayıs kutlama resimleri
Siyah elbiseye hangi ruj tercih edilmelidir?
Gardiyan nasıl olunur? 2021 İnfaz koruma memuru çalışma saatleri ve maaşları
Rüyada araba görmek ne demektir? Rüyada araba görmek anlamı, tabiri nedir?
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2021
Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2021 Kefilsiz evraksız kredi veren bankalar
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2021
Genç girişimci desteği kredisini almanın şartları nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.