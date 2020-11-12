Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi

Ülke genelinde koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte, hastalığın yayılmasının önüne geçmek ve vakaları kontrol altına alabilmek için İçişleri Bakanlığı dün yayımlamış olduğu genelge ile birlikte tüm illerde açık alanlarda da sigara içilmesini yasaklamıştı.

Yeni genelge İl Valiliklerine ulaştı ve bugünden itibaren Valiliklece ve Kaymakamlıklarca belirlenen alarlarda, meydanlarda ve özellikle duraklarda sigara içmek yasaklandı.

Genelge ile birlikte bugün yasaklar başladı ve ekipler alanda sabah erken saatlerde denetimlere başladı.Özellikle megakent İstanbul'un en kalabalık alanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ekipler sürekli uyarılar yaptı

Ekipler tarafından yapılan uyarılara rağmen yasaklara uymayan, maske takmayan ve özellikle sigara içen vatandaşlara 900 TL idari para cezası kesildi.

Ceza yazılan vatandaşlar"Yasaktan haberimiz yoktu. Artık dikkat edeceğiz" dedi. Denetimler kapsamında sigara içerek İstiklal Caddesinde dolaşan bir genç, polisi görünce maskesini kapattı.

Fakat tüm uyarılara rağmen sigarayı içmeyi sürdüren bir genç, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Polisin durdurduğu gencin sigarayı attıktan sonra, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti. Gence ve arkadaşlarına 900 TL para cezası kesildi. Cadde üzerinde maskesiz dolaşan 4 yabancı uyruklu turist ise uyarıldıktan sonra maske taktılar. Turistlere de idari para cezası uygulandı.