Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağında son durum

Aşılama sürecinin olumlu sonuç vermesi ve tedbirlerin vakaları düşürmesi ile beraber 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Kontrollü normalleşme kapsamında açıklanan yeni kararlarla beraber işten çıkarma yasağının bitip bitmediği sorusu milyonlarca kişinin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki işten çıkarma yasağı sona erdi mi?

17 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilensonucunda işten çıkarma yasağı 30 Haziran Çarşamba gününe kadar uzatılmıştı. Bu tarihin geride kalmasından sonra işten çıkarma yasağı ile ilgili herhangi bir yeni karar çıkmadı. Bu da işten çıkarma yasağının sona erdiği şeklinde yorumlandı.

Pandemi nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren birçok esnafın artan maliyetler sebebiyle birçok personelini işten çıkarması bekleniyor. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı’nda bu yasak ile ilgili nihai kararın çıkacağı ifade ediliyor.