Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağında son durum

Aşılama sürecinin olumlu sonuç vermesi ve tedbirlerin vakaları düşürmesi ile beraber 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Kontrollü normalleşme kapsamında açıklanan yeni kararlarla beraber işten çıkarma yasağının bitip bitmediği sorusu milyonlarca kişinin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki işten çıkarma yasağı sona erdi mi?
Pandemi nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren birçok esnafın artan maliyetler sebebiyle birçok personelini işten çıkarması bekleniyor. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı’nda bu yasak ile ilgili nihai kararın çıkacağı ifade ediliyor.
Son Güncelleme: 05.07.2021 15:58