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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağında son durum

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 1 Temmuz itibariyle yeni bir normalleşme sürecine girilmiş ve birçok yasak kaldırılmıştı. Peki işten çıkarma yasağının akıbeti ne olacak? İşte işten çıkarma yasadığında son durum…

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:58
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağında son durum
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Aşılama sürecinin olumlu sonuç vermesi ve tedbirlerin vakaları düşürmesi ile beraber 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Kontrollü normalleşme kapsamında açıklanan yeni kararlarla beraber işten çıkarma yasağının bitip bitmediği sorusu milyonlarca kişinin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki işten çıkarma yasağı sona erdi mi?

17 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonucunda işten çıkarma yasağı 30 Haziran Çarşamba gününe kadar uzatılmıştı. Bu tarihin geride kalmasından sonra işten çıkarma yasağı ile ilgili herhangi bir yeni karar çıkmadı. Bu da işten çıkarma yasağının sona erdiği şeklinde yorumlandı.

Pandemi nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren birçok esnafın artan maliyetler sebebiyle birçok personelini işten çıkarması bekleniyor. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı’nda bu yasak ile ilgili nihai kararın çıkacağı ifade ediliyor.


Son Güncelleme: 05.07.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıIşten çıkarma YasağıNormalleşme
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