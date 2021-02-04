TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı

2020 yılına ait adrese dayalı nüfus kayıtları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarıldı. Son verilerde Türkiye nüfusunun 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 arasında bir önceki yıla oranla göre 459 bin 365 kişi daha artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştığı bildirildi. Erkek nüfusunun 41 milyon 915 bin 985 kişiye yükseldiği verilerde kadın nüfusun da 41 milyon 698 bin 377 kişiye ulaştığı aktarıldı. Yüzdelik olarak bakıldığında ise toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler oluştururken nüfusun yüzde 49,9'unu ise kadınların oluşturduğu ifade edildi.
TÜRKİYE NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 5,5 OLARAK KAYDEDİLDİ
Yıllık olarak belirlenen nüfus artış hızının 2019 yılında binde 13,9 olarak kaydedildiği verilerde 2020 yılında binde 5,5 olarak belirlendi. Bir önceki yılda il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranları yüzde 92,8 olarak kayıtlara alınırken 2020 yılında bu oran yüzde 93 oldu.
MEGAKENT İSTANBUL'UN NÜFUS ORANI
EN AZ NÜFUSLU ŞEHİR BAYBURT
Türkiye nüfusunun en az şehri ise 81 bin 910 kişi ile Bayburt olarak belirlendi. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli takip ederken sırasıyla 96 bin 161 kişi ile Ardahan ve 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane, en az kişinin yaşadığı iller olarak kayıtlara geçti.