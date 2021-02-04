TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı

2020 yılına ait adrese dayalı nüfus kayıtları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarıldı. Son verilerde Türkiye nüfusunun 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 arasında bir önceki yıla oranla göre 459 bin 365 kişi daha artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştığı bildirildi. Erkek nüfusunun 41 milyon 915 bin 985 kişiye yükseldiği verilerde kadın nüfusun da 41 milyon 698 bin 377 kişiye ulaştığı aktarıldı. Yüzdelik olarak bakıldığında ise toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler oluştururken nüfusun yüzde 49,9'unu ise kadınların oluşturduğu ifade edildi.

TÜRKİYE NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 5,5 OLARAK KAYDEDİLDİ

Yıllık olarak belirlenen nüfus artış hızının 2019 yılında binde 13,9 olarak kaydedildiği verilerde 2020 yılında binde 5,5 olarak belirlendi. Bir önceki yılda il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranları yüzde 92,8 olarak kayıtlara alınırken 2020 yılında bu oran yüzde 93 oldu.

MEGAKENT İSTANBUL'UN NÜFUS ORANI

EN AZ NÜFUSLU ŞEHİR BAYBURT

İstanbul'da yaşayanların nüfusu 2019 yılına göre 56 bin 815 kişi azaldığı ve 31 Aralık 2020 tarihi kayıtlarına göre bu sayısının 15 milyon 462 bin 452 kişi olarak belirlendiği görüldü. Neredeyse Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'luk gibi bir kesiminin yaşadığı İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Başkent Ankara izlerken, Ankara'yı 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir takip etti. 3 büyük şehrin hemen arkasından 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa gelirken, Bursa'yı da 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya'nın izlediği görüldü.

Türkiye nüfusunun en az şehri ise 81 bin 910 kişi ile Bayburt olarak belirlendi. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli takip ederken sırasıyla 96 bin 161 kişi ile Ardahan ve 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane, en az kişinin yaşadığı iller olarak kayıtlara geçti.