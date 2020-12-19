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TÜİK salgın sürecinde en çok tercih edilen yeri açıkladı: Mezitli ilçesi en çok aranan yer oldu

Salgın sürecinde en çok tercih edilen ilçe Mezitli ilçesi oldu. TÜİK salgın sürecinde hangi il ve ilçelerin daha çok tercih edildiğini açıkladı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:36
TÜİK salgın sürecinde en çok tercih edilen yeri açıkladı: Mezitli ilçesi en çok aranan yer oldu
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Koronavirüs salgını sürecinde en çok tercih edilen yer açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada salgın uzaklaşmak için vatandaşların Mezitli ilçesine gittikleri bildirildi.

Mezitli Belediyesi bu istatistiğin ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada vatandaşların kendilerini burada güvende hissettiklerine vurgu yapıldı. Öte yandan 2020 yılında Mezitli ilçesinde konut satışları kendi rekorunu kırdı.

 TÜİK verilerine göre yerleşim yerleri arasında en yüksek oran %74 ile Mersin’in Mezitli ilçesi oldu. Mezitli ilçesini %62 ile Bodrum takip ederken üçüncü sırada Balıkesir’in Edremit ilçesi %55’lik oranla yer aldı.

Verilere bakıldığında vatandaşların koronavirüs salgını sürecinde kendilerini yazlık yerlerde daha güvende hissettiği görüldü. Vatandaşların büyükşehirlerden bu bölgelere gelmesi Ege ve Akdeniz bölgelerindeki faaliyetleri kısmi de olsa arttırdı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tarhan, salgın sürecinde tedbirleri aldıklarını ve vatandaşları hastalıktan uzak tutmayı başardıklarını ifade ederken, halkın yoğun olduğu yerlerde devriyeleri sıklaştırarak gerekli uyarıları yapmalarının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşlara bisikletlerle gezerek maske dağıtımı yaptıklarını ifade eden Başkan Tarhan, bu şekilde vatandaşları maskesiz bırakmayarak maske kullanımını teşvik ettiklerini de sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 19.12.2020 21:36
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MersinMezitli
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