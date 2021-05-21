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Tüfekle vurulan genç bir kilometre boyunca yaralı olarak yürüdü

Antalya'da arkadaşı ile tartışan ve tartışmanın büyümesi ile tüfekle vurularak yaralanan genç arkadaşlarından yardım istemek için bir kilometre boyunca yaralı olarak yürüdü. Genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

21 Mayıs 2021 Cuma 13:13
Tüfekle vurulan genç bir kilometre boyunca yaralı olarak yürüdü
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Antalya’da tartıştığı arkadaşının saldırısına uğrayan ve tüfekle vurulan genç bir kilometre boyunca yürüdükten sonra sanayide bulunan arkadaşlarından yardım istedi.

Olay Antalya’ya bağlı Kepez ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Şafak Mahallesi’nde ormanlık alanda tartışan Murat Can K. Ve Yakup A. Arasındaki tartışma büyüdü. 27 yaşındaki Murat Can K. Yanında getirdiği tüfek ile Yakup A.’ya ateş ettikten sonra kaçtı. Yaralanan Yakup A. Yürüyerek bir kilometre uzaktaki sanayi bölgesine gitti. Burada bulunan arkadaşlarından yardım isteyen genç, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı halde bir kilometre boyunca yürüyen gencin yüzünden ve vücudunun bazı yerlerinden vurulduğu öğrenilirken Yakup A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 21.05.2021 13:13
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Anahtar Kelimeler:
TüfekYaralı
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