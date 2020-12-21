Tüfekle şakalaşırken arkadaşını vurdu: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu mahallesinde havalı tüfek ile şakalaşan çocuklardan birisi tüfeğin ateş alması nedeni ile yaralandı.

Alınan bilgilere göre, S.K. ve arkadaşı A.A. havalı tüfek ile şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında tüfek ateş alırken S.K.’nın yaralanmasına neden oldu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan S.K’ya olay yerinde yapılan müdahale sonrasında hastaneye sev etti. Hastanede tedavi altına alınan S.K’nın hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken olay sonrasında korkarak kaçan A.A için polis ekipleri yakalama emri çıkardı.