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Tüfekle şakalaşırken arkadaşını vurdu: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda tüfek ile şakalaşan arkadaşlardan birisi tüfeğin ateş alması nedeni ile yaralandı. Göğsünden yaralanan gencin hayati tehlikesi bulunmazken korkarak kaçan arkadaşı için arama emri çıkarıldı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:59
Tüfekle şakalaşırken arkadaşını vurdu: 1 yaralı
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu mahallesinde havalı tüfek ile şakalaşan çocuklardan birisi tüfeğin ateş alması nedeni ile yaralandı.

Alınan bilgilere göre, S.K. ve arkadaşı A.A. havalı tüfek ile şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında tüfek ateş alırken S.K.’nın yaralanmasına neden oldu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan S.K’ya olay yerinde yapılan müdahale sonrasında hastaneye sev etti. Hastanede tedavi altına alınan S.K’nın hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken olay sonrasında korkarak kaçan A.A için polis ekipleri yakalama emri çıkardı.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 19:59
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşHavalı TüfekşakaYaralı
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