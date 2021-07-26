TÜBİTAK'a 128 Ar-Ge ve teknik destek personeli alınacak!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açılan personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre ise 'Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi' (BİLGEM) bünyesine 126 Ar-Ge personeli ile birlikte 2 teknik ve destek personeli de alınacak.

İşe alımları gerçekleştirilecek olan personellerin Ankara, Konya ve Kocaeli'de görev yapacağı belirtilirken başvuruların 16 Ağustos tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden (https://kariyer.tubitak.gov.tr) yapılacağı bildirildi.