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TÜBİTAK'a 128 Ar-Ge ve teknik destek personeli alınacak!

TÜBİTAK tarafından açıklanan personel alımları ilgili açıklamada 'Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi' (BİLGEM) bünyesine 128 personelin istihdamı gerçekleştirilecek.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:16
TÜBİTAK'a 128 Ar-Ge ve teknik destek personeli alınacak!
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açılan personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre ise 'Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi' (BİLGEM) bünyesine 126 Ar-Ge personeli ile birlikte 2 teknik ve destek personeli de alınacak.

İşe alımları gerçekleştirilecek olan personellerin Ankara, Konya ve Kocaeli'de görev yapacağı belirtilirken başvuruların 16 Ağustos tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden (https://kariyer.tubitak.gov.tr) yapılacağı bildirildi.


Son Güncelleme: 26.07.2021 09:16
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Anahtar Kelimeler:
Tübitak Başvuru128 Personel AlımıBilgemTÜBİTAK
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