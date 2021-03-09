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TSK'dan terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 25 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hakurk ve Kandil bölgesine yapılan hava harekatında, 25 teröristtin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin örgütte sözde lider kadrosunda olduğu belirtildi.

09 Mart 2021 Salı 20:53
TSK'dan terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 25 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlı Hulusi Akar, resmi ziyaret gerçekleştirmek için Romanya'ya gitti. Burada görüşmeler yapan Bakan Akar, ziyareti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. PKK terör örgütünün Kandil'de dahil olmak üzere hiçbir yerde rahat olamayacaklarını vurgulayan Bakan Akar Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Hakurk ve Kandil'de gerçekleştirdiği hava harekatındaki başarıları aktardı.

Bu güne kadar terör örgütlerine verdikleri mücadeleler karşısında başarılı sonuçlar elde ettikleri konusuna dikkat çeken Bakan Akar, son olarak Hakurk ve Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütte sözde lider kadrosunda yer alan biri olduğunun bilgisini aldıklarını belirten Bakan Hulusi Akar, bundan sonra teröristlerin kaçacak yerlerinin kalmadığını ve Türkiye'nin enerjisini bitiren terörü bitirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Türkiye ve Romanya arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin daha fazla geliştirilmesiyle ilgili değerlendirmelerini kendilerine sunduklarını aktaran Bakan Akar, Karadeniz'in iki ülke arasında barış denizi olarak kalması için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişlerinde bulunduklarını ve aradaki bu durumun istikrarla muhafaza edilmesinin iki ülke arasında önemli olduğunu dile getirdiklerini söyledi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:53
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Anahtar Kelimeler:
TSKPKKKandilHava Saldırısı25 TeröristHulusi Akar
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