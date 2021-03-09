TSK'dan terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 25 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlı Hulusi Akar, resmi ziyaret gerçekleştirmek için Romanya'ya gitti. Burada görüşmeler yapan Bakan Akar, ziyareti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. PKK terör örgütünün Kandil'de dahil olmak üzere hiçbir yerde rahat olamayacaklarını vurgulayan Bakan Akar Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Hakurk ve Kandil'de gerçekleştirdiği hava harekatındaki başarıları aktardı.
Türkiye ve Romanya arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin daha fazla geliştirilmesiyle ilgili değerlendirmelerini kendilerine sunduklarını aktaran Bakan Akar, Karadeniz'in iki ülke arasında barış denizi olarak kalması için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişlerinde bulunduklarını ve aradaki bu durumun istikrarla muhafaza edilmesinin iki ülke arasında önemli olduğunu dile getirdiklerini söyledi.