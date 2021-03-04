TSK ve güvenlik birimleri için yeniliklerin olacağı konuşuldu

Habertürk gazetesinde yazan Fevzi Çakır’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlerde yenilik yapılacağı gündeme geldi.

Bu konuya göre haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modenizasyonlar ve yeni teknolojilere ilişkin birçok proje gerçekleşmek için imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde, kurumlar arası koordinasyon ve uygun maliyetli yönetimin güçlendirilmesi ve sistematik çalışmanın önemine değinen toplantıda, Türk savunma sanayisinin amacının açık veya gizli bir ambargo olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Geliştirme ve üretime kendini adamış Türk yerli ve milli sistemi ve teknik tasarımı, tamamen bağımsız bir savunma sanayisi hedefine doğru güvenle gelişmeye devam edecektir." Cümleleri kullanıldı.