İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi
Suudi Arabistan, hac ibadeti için...

TSK ve güvenlik birimleri için yeniliklerin olacağı konuşuldu

Savunma Sanayi İcra Komitesi, gündem de yer alan konular hakkında bilgiler edinmek için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelindi. İletişim Başkanlığının yaptığı toplantının ardından yazı bir açıklama kamuoyuna sunuldu.

04 Mart 2021 Perşembe 15:01
TSK ve güvenlik birimleri için yeniliklerin olacağı konuşuldu
Takip Et:

Habertürk gazetesinde yazan Fevzi Çakır’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlerde yenilik yapılacağı gündeme geldi.

Bu konuya göre haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modenizasyonlar ve yeni teknolojilere ilişkin birçok proje gerçekleşmek için imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde, kurumlar arası koordinasyon ve uygun maliyetli yönetimin güçlendirilmesi ve sistematik çalışmanın önemine değinen toplantıda, Türk savunma sanayisinin amacının açık veya gizli bir ambargo olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Geliştirme ve üretime kendini adamış Türk yerli ve milli sistemi ve teknik tasarımı, tamamen bağımsız bir savunma sanayisi hedefine doğru güvenle gelişmeye devam edecektir." Cümleleri kullanıldı.

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayi Icra KomitesiRecep Tayyip Erdoğanİletişim Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?

Popüler Haberler

ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi
Etkili konuşmanın püf noktaları nelerdir? Nasıl etkili konuşabileceğimizin yolları!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
Kafeler ve restoranlar ne zaman, saat kaçta kapanıyor? Restoran ve kafe açılış kapanış saatleri
Bingöl'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı
Bursa'da Yasaklar Kalktı mı?
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
Show Tv Alev Alev oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Tolgshow Filtresiz ne zaman başlayacak? Tolga Çevik Exxen ile dönüyor
Birbirinden güzel saç modelleri!
ÖSYM 2020 MSÜ , 2020 DİB MBSTS, İSG, EKPSS sınavlarını erteledi!
Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2019-2020 Süper Lig maçların başlangıç tarihi!
Kredi ile taksitli iPhone 11 ve iPhone 11 Pro alınabilecek mağazalar
ALES sonuçlarını bekleyen adaylara müjde! ÖSYM ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sorgulama ekranı
Çoçuk yardım parası ayın kaçında yatar? 2021 Çoçuk yardım parası başvuru formu
Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?
2 Mart marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Marketler saat kaçta açılacak? BİM, ŞOK, A101 marketler kaçta kapanacak?
Düğün ve nikah yasakları kalktı mı?
Whatsapp gizlilik sözleşmesinde yapılan son değişiklikler neler? Güncel Whatsapp gizlilik sözleşmesinde sunulan maddeleri neler, kabul etmeyen hesaplara ne olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.