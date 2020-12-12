TSK teröristlere göz açtırmıyor! Hava harekatıyla 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör unsurlarıyla mücadelesi sınır içinde ve dışında devam ediyor.

Özellikle teröristlerin geçiş noktaları olan Irak'ın Kuzeyi TSK tarafından devamlı izlenmekte ve gerektiğinde operasyonlar düzenlenerek teröristler etkisiz hale getirilmektedir.

5 PKK TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gelen son dakika haberine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışması sonrasında Irak'ın kuzeyindekibölgesine operasyon düzenlendi ve tespit edilen hedefler hava harekatıyla vurduldu.

Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada TSK ve MİT'în ortak ve koordineli çalışması sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespiti yapılan 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bakanlık ayrıca yapmış olduğu paylaşımda terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam edeceğini vurguladı.