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TSK teröristlere göz açtırmıyor! Hava harekatıyla 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlediği hava harekatıyla 5 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

12 Aralık 2020 Cumartesi 18:00
TSK teröristlere göz açtırmıyor! Hava harekatıyla 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör unsurlarıyla mücadelesi sınır içinde ve dışında devam ediyor.

Özellikle teröristlerin geçiş noktaları olan Irak'ın Kuzeyi TSK tarafından devamlı izlenmekte ve gerektiğinde operasyonlar düzenlenerek teröristler etkisiz hale getirilmektedir.

Gelen son dakika haberine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışması sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine operasyon düzenlendi ve tespit edilen hedefler hava harekatıyla vurduldu.

5 PKK TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada TSK ve MİT'în ortak ve koordineli çalışması sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespiti yapılan 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bakanlık ayrıca yapmış olduğu paylaşımda terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam edeceğini vurguladı.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 18:00
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GaraTerörist5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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