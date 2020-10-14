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TSK, Serhat Patnos kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi
TSK, Serhat Patnos kod adlı...

TSK, Serhat Patnos kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi

MİT istihbaratıyla terör örgütü PKK'nın kanadının sözde üst düzey yöneticisi Serhat Patnos kod adlı terörist TSK tarafından etkisiz hale getirildi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:57
TSK, Serhat Patnos kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi
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MİT istihbaratı üzerine terör örgütü PKK’nın Irak’ın Sincar kentindeki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından ‘’Serhat Patnos’’ kod adlı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT’in uzunca bir süredir takip ettiği Zengin’in PKK’nın Sincar’daki silahlı faaliyetleri sevk ve idare ederek Türkiye’ye eylem talimatı verdiğini tespit etti.


Bunun üzerine PKK’nın silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlusu Zengin, TSK tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda eyleme katıldığı tespit edildi

1993 yılında terör örgütüne katıldığı belirlenen teröristin çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:57
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TSKMitSon DakikaOperasyon
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