TSK, Serhat Patnos kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi

MİT istihbaratı üzerine terör örgütü PKK’nın Irak’ın Sincar kentindeki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından ‘’Serhat Patnos’’ kod adlı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT’in uzunca bir süredir takip ettiği Zengin’in PKK’nın Sincar’daki silahlı faaliyetleri sevk ve idare ederek Türkiye’ye eylem talimatı verdiğini tespit etti.

Çok sayıda eyleme katıldığı tespit edildi

Bunun üzerine PKK’nın silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlusu Zengin,tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

1993 yılında terör örgütüne katıldığı belirlenen teröristin çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu öğrenildi.