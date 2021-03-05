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TSK personelini sevindiren haber

Türk Silahlı Kuvvetleri personelini sevindiren haber bugün resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük hakları güçlendirecek.

05 Mart 2021 Cuma 14:53
TSK personelini sevindiren haber
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Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri’ni sevindirecek haberler yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan personellerin tecrübesinden uzun bir şekilde ve etkin bir şekilde yararlanılması için özlük haklarının güçlendirilmesine karar verildi. Kanuna göre uzman olarak görev yapan erbaşların emeklilik yaşı 55 oldu. Ayrıca sağlık durumlarının el vermesi durumunda uzman erbaşların 60 yaşına kadar görev süreleri uzatılabilir. Milli Savunma Üniversitesi ne bağlı kurumlarda ve TSK bünyesinde görev yapan okullardaki görevliler emekli personel, devlet memurları, emekli olan öğretim elemanları da görevlendirmeleri takvim takdirde ders verebilecek duruma gelecek. Bu haber hem aktif olarak görev yapan askeri personelin Sevinç uyandırırken ayrıca emekli personeller de de büyük bir sevinç uyandırdı. Devletimiz askerine ve emekli olmuş askerlerine bile sahip çıkıyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 14:53
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Anahtar Kelimeler:
TSKResmi Gazete
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