TSK, Metina bölgesine hava destekli kara harekatı başlattı!

Türkiye'nin bölücü terör örgütlerine karşı olan mücadelesinin başında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu alanda savaş uçakları ve helikopterler ile gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya bir harekat başlattı. Bölgedeki harekat hava destekli kara herekatı olarak adlandırılırken harekata ATAK helikopterleri ile SİHA'ların da destek verdiği aktarıldı.

Mehmetçiğin PKK terör örgütlerine ait hedeflerini ağır şekilde vururken karadan bölgeye ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları harekata isim verdiği 'Kaplan Pençesi'ni deyim yerindeyse bölücü örgütün tüm hedeflerini yok ederek indiriyor.

Bölgede F-16 savaş uçaklarının da operasyona katıldığı bildirilirken uçakların Diyarbakır'dan peş peşe havalanarak Metina'ya gittiği öğrenildi. Metina'da PKK terör örgütünün çok sayıda eğitim kamplarının bulunduğu ve operasyonda ayrıca terör örgütüne ait olan kilit noktaların havaya uçurularak imha edilmesi planlanıyor.