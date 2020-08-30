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TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor anları ekrana yansıdı

Trt ekranlarından tanıdığımız spiker Nilgün Balkaç Kocatepe 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınını sunduğu esnada fenalık geçirdi ve bayıldı. Balkaç'ın bu zor anları kameralara yansıdı.

30 Ağustos 2020 Pazar 18:17
TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor anları ekrana yansıdı
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Trt ekranlarından tanıdığımız spiker Nilgün Balkaç'ın zor anları ekranlara yansıdı.

Sıcak havaların etkisini artırdığı bugünde Kocatepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınını TRT ekranlarında canlı yayında sunan spiker Nilgün Balkaç yayın uzayınca sıcakta fenalık geçirdi. Yayının sunduğu esnada kötüleşen ve kamera arkasında ki ekipten bir kaç su isteyen spiker Balkaç su gecikince daha fazla dayanamadı ve olduğu yerde bayıldı.


Balkaç'ın bu zor anları canlı yayında ekranlara yansıdı.

İlk müdahalesi yapılan spiker  Nilgün Balkaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 30.08.2020 18:17
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TRT Spikeri Nilgün BalkaçTRT Spikeri Nilgün Balkaç Bayıldı
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