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TRT Haber, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili yaptığı haberi sildi

TRT Haber, Arnavutluk’a kaçan Thodex’in kurucusu olan Faruk Fatih Özer ile ilgili haber yapmıştı. Yaptığı haberinden ardından haberi sildi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:09
TRT Haber, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili yaptığı haberi sildi
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TRT Haber, Thodex’in kurucusu olan Faruk Fatih Özer ile ilgili haber yapmıştı. Haberde, Özer’in yakalanmasını ilişkin düzenlenen operasyonların sona ermesine az kaldığı yazılırdı. Yapılan bu haber ise yayınlandıktan sonra silindi.

TRT haber, kripto para borsası vurgunuyla yüzbinlerce kişiyi dolandıran Thodex’in kurucusu olan Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin düzenlenen operasyonla ilgili haber yapmış, ardından haberi dilmişti.  Habere göre, Anavutluk’a kaçan Özer’ yapılan operasyon için destek olarak giden Türk polisinin geri döndüğü yazılırdı. Özer’i yakalamak için yapılan operasyonun başkent Tiran merkezli dört ülkede gerçekleştiği dile getirilmişti. Habere göre operasyonun birkaç gün içerisinde sonlanacağı söyleniyordu.

Haber detaylarında ayrıcı Özer’in yakalanmasının ardından Anavutluk’a götürüleceği söylendi. Suçu Anavutluk sınırları içerisinde gerçekleşmediği için Özer, Anavutluk’ta yargılanmayacak, Türkiye’ye gönderilecek. Yeni bir pasaport çıkartılarak İnterpol’e götürülecek ve kendisine yardım edenlerinde adli işlemleri bu ülkede gerçekleştirilecek. Özer daha sonra Türkiye’ye iade edilecek.  Haberde Özer’in Türkiye’de yargılanacağı son olarak söylenmişti. Ancak haber yayınlandıktan birkaç saat sonra silindi.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 18:09
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Anahtar Kelimeler:
TRTHaberThodexFaruk Fatih Özer
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