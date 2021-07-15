TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 4 yıllık görev süresi dolan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren görevden alınarak yerine Mehmet Zahid Sobacı getirildi. TRT’de başarılı işlere imza atan İbrahim Eren’in Erdoğan ile iyi ilişkiler içerisinde olması nedeniyle terfi bir makama getirileceği düşünülüyor.

İbrahim Eren bakan mı olacak?

TRT’de yapılan yeni atamalar sonrasında yönetim kurulu tamamen değişti. Görev süresi dolan Genel Müdür İbrahim Eren ise sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaparak TRT’ye veda etti.

Öte yandan yeni yönetimde FETÖ için övgüler yağdıran Hilal Kaplan ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin’in yer alması tepkilere neden oldu. TRT yönetim kurulunda 6 olan üye sayısı 9’a çıkarıldı.

Odatv’de yer alan haberlere göre İbrahim Eren’in, Albayrak ailesine ait Turkuvaz Medya Grubunda ATV ve Sabah’ın başına getirileceği iddia edildi. Konu ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.