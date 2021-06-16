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TRT 1'in Kanal İstanbul reklamı sonrasında İBB Sözcüsü Ongun'dan sert eleştiri!

Türkiye Galler maçı öncesinde TRT 1 ekranlarında Kanal İstanbul projesine yönelik yapılan reklam filmi İBB tarafından sert eleştirilere neden oldu. İBB sözcüsü Murat Ongun'un açıklamaları merak ediliyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba 23:29
TRT 1'in Kanal İstanbul reklamı sonrasında İBB Sözcüsü Ongun'dan sert eleştiri!
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Türkiye ile Galler arasında oynanacak EURO 2020 A Grubu maçı öncesinde TRT 1 ekranlarında Kanal İstanbul projesi ile ilgili video paylaşılması İBB ve CHP yönetimini kızdırdı. Devlet televizyonunda Kanal İstanbul propagandası yapıldığı yönünde açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde açıklamalar İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan geldi.

Açıklamalarında yayınlanan video ile ilgili ‘Acizsiniz’ diyen Ongun sert açıklamaları ile gündemde yer buldu.

Türkiye – Galler maçı öncesinde yayınlanan reklam filinde Kanal İstanbul projesi ile ilgili gerçekler ve yalanlar adı altında toplanan başlıklar izleyiciye gösterilirken İBB yönetimi reklam filmini çok sert eleştirdi.

İBB’den sert eleştiri

İBB sözcüsü Ongun açıklamalarında ‘Milli Maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız. Acizsiniz!’ yazması ile sert eleştirilerde bulunurken konunun uzun süre gündemde kalması bekleniyor.


Son Güncelleme: 16.06.2021 23:29
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