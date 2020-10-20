Trendyol kredi kartı bilgileri çalındı mı? Kredi kartı bilgileri çalındı iddiasına Trendyol'dan açıklama

Online alışveriş sitelerinden en büyüklerinden bir tanesi olan Trendyol’da kredi kartlarının bilgilerinin çalındığı ile ilgili ortaya atılan çalındı iddiaları gündemde yer buldu.

Trendyol’da milyonlarca kişinin kredi kartı bilgilerinin çalındığı iddiaları pek çok kişiyi korkuturken Trednyol’dan ilk resmi açıklama geldi.

İddialara yanıt geldi

Trendyol tarafında yapılan açıklama

Trendyol yaptığı açıklamalarda ortaya atılan kredi kartı çalıntı iddialarının çalındığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Trendyol resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada,

‘Merhaba, müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz.’ Denildi.