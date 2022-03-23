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Trendyol İndirim Seferberliği Başlattı! Bim, A101, Şok Neye Uğradığını Şaşırdı! Ayçiçek Yağı 30TL, Salça 8TL, Kıyafetler 10TL.. Akıllara Durgunluk Veren İndirim Başladı!

Trendyol tüm zamanların en büyük indirimlerini başlattı! Her zaman en uygun fiyat garantisi veren Trendyol market ve giyim konusunda dev indirime imza attı.

23 Mart 2022 Çarşamba 23:25
Trendyol İndirim Seferberliği Başlattı! Bim, A101, Şok Neye Uğradığını Şaşırdı! Ayçiçek Yağı 30TL, Salça 8TL, Kıyafetler 10TL.. Akıllara Durgunluk Veren İndirim Başladı!
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Trendyol tüm zamanların en büyük indirimlerini başlattı! Her zaman en uygun fiyat garantisi veren Trendyol market ve giyim konusunda dev indirime imza attı. Pandemi dönemi ile birlikte Türkiye'nin ilk decacorn girişimleri arasında gösterilen Trendyol'da büyük indirimler başladı. Müşterilerine en uygun fiyatlı ürünleri en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışan ve platformlarını güncelleyen Trendyol'da bu indirimler gündeme bomba gibi düştü. Trendyol adeta Bim, Şok ve A101 marketlere savaş açtı! İşte zor dönemlerden geçen Türkiye'de inanılmaz indirimler Trendyol'da yer alıyor.. Detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

ENFLASYONA İNAT BÜYÜK İNDİRİMLER BAŞLADI!

Türkiye'de artan dolar fiyatları ile birlikte enflasyonda artış yaşanırken gıda fiyatları arttı. Ayçiçek yağı, şeker ve un gibi birçok temel gıda ürünleri zamlanırken Trendyol'dan öyle bir hamle geldi ki, herkesin ağzı açık kaldı. İşte gündeme bomba gibi düşen Trendyol efsane indirimleri haberin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin online alışveriş lideri Trendyol her ay gerçekleştirdiği indirim kampanyaları ile müşterilerine en iyi hizmeti sağlamaya çalışıyor. 30TL'ye yağ, 10TL'ye salça gibi birçok ürünlerde indirimler gösterilirken gündem adeta alev aldı.. 

TÜM ÜRÜNLERDE ÇILGIN İNDİRİMLER BAŞLADI!

Trendyol'da gıda ürünleri başta olmak üzere başlayan çılgın indirimlerde kıyafet ürünlerinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 50TL altı birçok kıyafetler listelenirken vatandaşlar ise uzun zaman sonra uyguna ürün bulabildikleri için oldukça mutlular.

Trendyol marketten Trendyol yemeğe kadar birçok alanda başlayan indirimler sonrası ise vatandaşlar ürünleri nereden alacaklarını şaşırdı. İşte Trendyol'da gündemi kasıp kavuran o indirimler.. 

TRENDYOL GİYİM ÜRÜNLERİ ÇILGIN FIRSATLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

TRENDYOL GIDA/MARKET ÜRÜNLERİ ÇILGIN FIRSATLAR İÇİN TIKLAYINIZ..

Son Güncelleme: 23.03.2022 23:31
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