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Trendyol Cüzdanım çekiliş sonuçları belli oldu mu? 2021 Trendyol Cüzdanım çekilişi ödül kazananlar listesi

Trendyol yaptığı çekiliş ile pek çok kişiyi hediye ve ödüllerle buluşturdu. Peki Trendyol yılbaşı çekilişinde hangi ödülleri veriyor. İşte detaylar...

29 Ocak 2021 Cuma 20:31
Trendyol Cüzdanım çekiliş sonuçları belli oldu mu? 2021 Trendyol Cüzdanım çekilişi ödül kazananlar listesi
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Trendyol yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. E-ticaretin büyük isimlerinden Trednyol yaptığı çekiliş ile pek çok kişiyi hediye ve  ödüllerle buluşturdu. Trednyol yaptığı çekilişin ardından kazanan şehirleri ve isimleri paylaştı. Peki Trendyol yılbaşı çekilişinde hangi ödülleri veriyor. İşte detaylar...

Trendyol cüzdanım ile geröekleştirilen her yüz TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı veriyor. 

Trendyol yapmış olduğu yılbaşı çekilişindde hediye olarak ; 

1 kişiye Mercedes Benz W205 C 200 4MATIC FL AMG 2020

10 kişiye Samsung Galaxy Note 20 256gb cep telefonu

100 kişiye Galaxy Watch3 45mm akıllı saat

1000 kişiyw Bein Connect Eğlence Paketi üyeliği

Trednyol yılbaşı çekilişi sonuçları nereden bakılır?

Trednyol yılbaşı çekiliş sonuçlarını paylaştı. "cekilis.trendyol.com" adresi üzerinden paylaşılan sonuçlarla Mercedes C200 ile ödüle sahip olan 1111 talihlinin ismi, soyadı ve şehir bilgileri linki verilen intenet adresinde paylaşıldı. Trendyol çekiliş sonucların verilen adres üzerinden takip edebilirsiniz.

Trendyol çekiliş ödülleri nasıl teslim edilecek?

Trendyol gerçekleştirmiiş olduğu çekiliş öüllerini (cep telefonu, akıllı saat) kargo ile teslim edilecek.

Bein Connect üyeliğine ait olan kod da SMS olarak gönderilecek. Çekilişte Mercedes C200 sahibi olan kişiye de ödül ile ilgili teslim tarihi ve bilgileri verilecektir.



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:31
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Anahtar Kelimeler:
Trendyolçekiliş
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