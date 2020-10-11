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Trans birey çıplak halde ölü bulundu

Antalya'da yaşayan Halil Bertaç Aynacı, dün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu. Aynacı'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

11 Ekim 2020 Pazar 18:18
Trans birey çıplak halde ölü bulundu
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde tek başına yaşayan trans birey Halil Bertaç Aynacı, evinde ölü bulundu. Aynacı’nın komşuları evin kapısını uzun süre açık görünce seslendiler. Evden herhangi bir ses gelmeyince komşuları içeri girdi.

Masaj masasının yanında çıplak halde bulundu


İçeri giren komşuları, Aynacı’nın yerde çıplak ve hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde Aynacı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Tınaklarında kıl bulundu

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Aynacı’nın vücudunda darp izine rastlamazken, el tınaklarında kıl olduğunu tespit etti. Aynacı’nın acı haberini alan arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Halil Bertaç Aynacı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Son Güncelleme: 11.10.2020 18:18
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Anahtar Kelimeler:
TransAntalya
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