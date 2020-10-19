Trafikte maganda dehşeti! Çocuklarının gözü önünde dövdüler!

Trafikte maganda dehşeti dün akşam saatlerinde Antalya Korkuteli'nde yaşandı. Duruk ailesi Antalya istikametinde kendi araçlarıyla yolculuk yaptıkları sırada yolda 7-8 kişilik bir motorsiklet grubu ile karşıkarşıya kaldı. Motosikletli grup ile Duruk ailesinin aracının sürücüsü baba Nihat Duruk arasında tartışma çıktı.

Motosikletli grup tartışmadan kısa bir süre sonra yolda Duruk ailesinin aracının önünü kesti. Araçtan aşağı inen sürücü Nihat Duruk motosikletli grup tarafından darp edildi. Bu esnada araç içinde bulunan Nihat Duruk'un 3 çocuğu gördükleri karşısında korkup ağlamaya başladı. Bu esnada yaşananları araç içinde çocuklardan birisi kayıt altına aldı.

Tüm bunlar yaşanırken motosikletli grup içerisinde bulunan bir kadın araç içinde olanları kayıt altına alan çocuğu görünce elinde cep telefonu almaya çalıştı. Aynı kişi korkudan ağlayıp çığlık atan çocukları "Biz ölsek daha mı mutlu olurdunuz" diye teselli etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kavgaya diğer araç sürücülerininde müdahale etmesiyle birlikte kavga sona erdi ve 7-8 kişilik motosikletli grup yoluna devam etti.

Darp edilen Nihat Duruk ise "Ben arabamla Korkuteli'ye doğru gidiyordum. Motosikletli grup beni sıkıştırdı. Bir otomobil ve bazı motosikletli kişiler, yolun ortasını kapatarak önümüzü kesti. Ben tartışmamak için arabamla yönümü değiştirmeme rağmen bunlar arabamın aynasını kırdı. Sonrasında beni darbetmeye başladılar. Önce bana bir kişi saldırdı, daha sonra ise gruptan 6-7 kişi daha gelerek beni darbetti. Sol kaşım açıldı. Araçta bulunan 3 çocuğum, ben ve ailemin psikolojisini bozdular, jandarmaya şikayetçi oldum" dedi.