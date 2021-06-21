Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Trafik Kanunlarındaki değişikliklerle ilgili hazırlanan yasanın TBMM'de kabul edilmesi sonrasında trafik sigortasından kaynaklı olarak ortaya çıkan tazminatlarını şeffaf ve hızlı bir olarak tahsil edilmesinin önü açıldı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile bir çalışma başlatan SEDDK, araç sahipleri tarafında yaşanyla ilgili sorun kapsamında yaptığı değerlendirmeler sonucunda Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde bulunan 'zorunlu mali sorumluluk sigortasında tazminatların ödenmesine ilişkin yeni kriterler belirlendi. Mali sorumluk sigortası kapsamında kalan bazı konuların yeniden düzenlenmesini içeren kanun teklifi ise TBMM Genel Kurulu'na sunuldu.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan değerlendirmelerde ise tazminatların hesaplamasına ilişkin usuller ve esas kriterleri yeni kanun ile belirlendi ve ödemelerde bir standardizasyon sağlandı. Bu standardizasyon sayesinde ise hak sahipleri ile birlikte sigorta şirketlerinin de ödemeler konusunda daha rahat bir ortam sağlandı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafında yeni kanunla ilgili yapılan bir yazılı açıklamada sigortadan doğan tazminatların daha şeffaf ve daha hızlı bir şekilde hak sahibi kişilere ödenebilmesinin önünün açıldığı ve söz konusu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerde oluşacak olan dava yüklerinin de bir nebze hafifleyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca alacak tarafında olan vatandaşlarında tazminatlarını almaları için yıllarca beklemek zorunda kalmayacakları ifade edildi.