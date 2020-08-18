Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi

Alibeyköy’de 13 ağustosta gerçekleşen diş hekimi sena Koçak ve Emre Etyemez arasında çıkan tartışmada zanlı Etyemez’in Sena Koçak’a karşı yaptığı sözlü şiddet,darp ve arabasının üzerinde tepindiği görüntüleri sosyal medyada tepki çekmiş birçok kişi tarafından eleştirilmişti.

Etyemez hakkında ‘malazarar verme,kasten basit yaralama ‘ suçlarından açılan dava doyası suçların uzlaşma kapsamında olmasından dolayı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Olay sonucunda eğer uzlaşma olur ise Etyemez serbest kalıp dosya kapanacak ama uzlaşma olmaması halinde dava açılıp soruşturma başlatılacak.