Trafik kazası geçiren CHP'li Belediye Başkanı Murat Açıl, hayatını kaybetti!

Sivas'ın İmranlı ilçesi girişinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışmasıyla birlikte jorkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada sağlık ekiplerimin ilk belirlemelerine göre 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken ağır yaralı olduğu belirlenen kişinin İmranlı Belediye Başkanı Murat Akçıl olduğu tespit edildi. Yaralılar ambulanslara alınarak çevre hastanelere sevk edilirken ağır yaralı belediye başkanı Murat Akçıl, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hastaneden edinilen bilgilere göre yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuğba Demir (24) de kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığı öğrenilirken 2'si çocuk 6 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.