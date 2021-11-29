Trafik kazası geçiren CHP'li Belediye Başkanı Murat Açıl, hayatını kaybetti!

Sivas'ın İmranlı ilçesi girişinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışmasıyla birlikte jorkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada sağlık ekiplerimin ilk belirlemelerine göre 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Hastaneden edinilen bilgilere göre yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuğba Demir (24) de kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığı öğrenilirken 2'si çocuk 6 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.
Son Güncelleme: 29.11.2021 19:51