Trafik cezalarında yeni dönem! Artık cezalar onlara gitmeyecek

Trafik İdari Para Cezasılarında uygulanan karar tutanakları düzenlemesi ve tahsili hakkındaki usul ve esasların yer aldığı yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte ise araç kiralama firmalarını yakından ilgilendiren bir karar alındı.

Kiralık araçlarda trafik kurallarının ihlalinden doğan ve ruhsat sahibine gelen ceza tutanakları, alınan yeni karar doğrultusunda bundan sonra araç kiralayan kişilere gönderilecek. Söz konusu kararın yerinde bulan araç kiralayan firma yetkilileri, plakalara kesilen bir çok trafik cezasının tahsilinde zorlandıklarını ve başkalarına kesilen cezaları artık kendilerinin ödemek zorunda kalmayacaklarını söylediler.

Eski sistem dahilinde kesilen trafik cezalarının doğrudan firmalara gelmesiyle her araç başına yılda 10 ile 20 bin lira civarında bir trafik cezası ödemek zorunda kalan kiralama şirketleri çoğunluğu tahsil edemedikleri için bu durumdan oldukça şikayetçiydiler. Tahsili gerçekleşmeyen cezaların icra kanalına gitmesiyle başlayan adli süreçte ise yine araç kiralama şirketleri ayrı bir zararla karşı karşıya kalıyordu.

Alınan kararla birlikte bunda sonra plakalara uygulanan trafik cezaları sürücünün TC kimlik numarası üzerinden cezayı yiyen kişiye devredilecek. Kesilen cezaların tutanakları ise, cezayı yiyen sürücülerin adreslerine tebliğ edilecek. Araç kiralayan şahıslar herhangi bir cezaya maruz kalıp kalmadıklarını e-Devlet'e sistemi üzerinden görebilecekler.