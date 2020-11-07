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Trabzon'un Akçabat ilçesine yıldırım düştü!

Trabzon'un Akçabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesinde bulunan telefon nakil hattına yıldırım düştü. Yıldırım nedeni ile çevre ev ve iş yerinde elektronik cihazlar ve prizler de hasar meydana geldi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 20:21
Trabzon'un Akçabat ilçesine yıldırım düştü!
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Trabzon’un Akçabat ilçesinde telefon nakil hattına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucunda çevrede bulunan bazı ev ve iş yerinde ki elektronik aletler ve prizlerde hasar meydana geldi.


Trabzon’un Akçabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi Tepecik Sokak’ta bulunan telefon nakil hattına sabah saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucunda elektrik akımında yaşanan artış nedeni ile çevrede bulunan çok sayıda ev ve iş yerinde ki elektronik aletler bozulurken aynı zamanda elektrik prizlerinde de hasar meydana geldi.

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 20:21
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TrabzonYıldırımHasar
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