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Trabzonlu köfteciler kepenk açmak istiyor

Kontrollü normalleşme sürecine giren Trabzonlu köfteciler işyerlerini açmayı bekliyor. Trabzon’da köfteciler işbaşı yapmak istiyor. Esnaf, vatandaşa kurallara uyma çağrısında bulundu.

05 Mart 2021 Cuma 15:30
Trabzonlu köfteciler kepenk açmak istiyor
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Koronavirüs pandemisinden dolayı alınan önlemler kapsamında tüm Türkiye genelinde lokantalar kapatılmıştı. Bu kapsamda mart ayinin gelmesiyle birlikte kontrollü normalleşme sürecine girildi. Bununla birlikte Mart ayında iller dört farklı risk grubuna ayrıldı. Vaka sayılarının normal seyrettiği illerde lokantalar açılacak.

Trabzon’daki köfteciler de lokantaların açılmasını dört gözle bekliyor. Çünkü uzun bir süredir iş yapamıyorlar ve neredeyse dükkanlarını kapatma noktasına geldiler. Ancak Trabzon halen risk haritasında kırmızı renkte gösterilmektedir. Konuyla alakalı konuşan Akçaabat Köfte Salonu sahibi Fatih Kalkışım, 35 kişiyi personel olarak çalıştırdığını ve pandemiden dolayı artık çok az personele sahip olduğunu söyledi. Bu durumun hem lokantaya hem de geçimini sağlayan personele büyük zararlar verdiğini söyleyen Kalkışım, vatandaşlarımıza kurallara uyulması konusunda çağrılarda bulundu.



Son Güncelleme: 05.03.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonKöfte
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