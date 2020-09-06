Trabzonlu genç kızın feci ölümü

Trabzon Vakfıkebir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Ayça Al'a araba çarptı.Ağır yaralanan genç kız tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Trabzon Karadeniz Sahil Yolunda gerçekleşen kazada Giresun yönüne doğru gitmekte olan A.G adlı kişinin kullandığı otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan Ayça Al ve Doğukan Boynuz’a çarptı. Şiddetli çarpma sonucu yola savrulan Ayça Al ile arkadaşı Doğukan Boynuz ağır yaralandı.

Polis ve sağlık ekiplerinin aranması ile olay yerine intikal eden yetkililer ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları en yakın hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan genç kız hastanedeki tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Tedavi altında olan Doğukan Boynuz’un sağlık durumu ise iyiye gidiyor.

Haber verilen Ayça Al’ın ailesi hastaneye akın ettiler. Sinir krizi geçiren aile aldıkları acı haber ile gözyaşlarını tutamadı.

Polis olay yeri incelemesi başlatırken sürücü A.G gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

