Trabzon'da virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı! 40 kişiye 72 bin TL ceza kesildi

Trabzon’da COVID-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 40 kişiye toplam 72 bin TL para cezası kesildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan denetimlerde maske kullanımları, sosyal mesafe kuralları ile evde izolasyon kurallarına uymadığı belirlenen kişilere cezalar uygulanmıştır.

Yapılan denetimler sonucunda Akçaabatta 11 kişi, Maçta’da 4, Of’ta 3, Sürmene’de 4, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı’nda ise birer kişiye maske kurallarına uymaması nedeniyle, 24 kişiyeyse alınan tedbirlere muhalefetten 21 bin 600 TL para cezası kesilmiştir.

Toplam 72 bin TL para cezası kesildi

Yapılan filyasyon çalışmalarındaysa temas nedeniyle evde izole etmesine karar verilen ancak yapılan tetkiklerde evinde ikamet etmediği tespit edilen Tonya’da 2, Hayrat’ta 3 kişi olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Trabzon Of’ta ise sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 11 kişi için 34 bin 650 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 40 kişiye 72 bin TL para cezası kesilmiş oldu.