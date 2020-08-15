İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat yağmuru
Son Dakika
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat...
Bakan Selçuk duyurdu! Okullar bu tarihte açılıyor
Bakan Selçuk duyurdu! Okullar bu...

Trabzon'da virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı! 40 kişiye 72 bin TL ceza kesildi

Trabzon'da coronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara cezalar yağdı. Maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 40 kişiye 72 bin TL ceza kesildi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 05:29
Trabzon'da virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı! 40 kişiye 72 bin TL ceza kesildi
Takip Et:

Trabzon’da COVID-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 40 kişiye toplam 72 bin TL para cezası kesildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan denetimlerde maske kullanımları, sosyal mesafe kuralları ile evde izolasyon kurallarına uymadığı belirlenen kişilere cezalar uygulanmıştır.

Yapılan denetimler sonucunda Akçaabatta 11 kişi, Maçta’da 4, Of’ta 3, Sürmene’de 4, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı’nda ise birer kişiye maske kurallarına uymaması nedeniyle, 24 kişiyeyse alınan tedbirlere muhalefetten 21 bin 600 TL para cezası kesilmiştir.

Toplam 72 bin TL para cezası kesildi


Yapılan filyasyon çalışmalarındaysa temas nedeniyle evde izole etmesine karar verilen ancak yapılan tetkiklerde evinde ikamet etmediği tespit edilen Tonya’da 2, Hayrat’ta 3 kişi olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Trabzon Of’ta ise sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 11 kişi için 34 bin 650 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 40 kişiye 72 bin TL para cezası kesilmiş oldu.



Son Güncelleme: 15.08.2020 05:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonCoronavirusCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
Trabzon'da sel felaketi!
Trabzon'da sel felaketi!
Düğün davetiyeleri dağıtan genç çift feci kazada hayatını kaybetti
Düğün davetiyeleri dağıtan genç çift feci kazada hayatını kaybetti
Gaziantep'te Cinayet İddiası! Duygu Delen'in Ölümünün Arkasında Ne Var?
Gaziantep'te Cinayet İddiası! Duygu Delen'in Ölümünün Arkasında Ne Var?
Antalya'da kaybolan Cezayirli işadamı arabanın bagajında ölü bulundu
Antalya'da kaybolan Cezayirli işadamı arabanın bagajında ölü bulundu
Son dakika... İzmir alevler içerisinde kaldı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika... İzmir alevler içerisinde kaldı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Popüler Haberler

E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
2020 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
Şok marketler okul malzemeleri 15 Ağustos 2020 Cumartesi büyük indirim!
Altın ne kadar oldu? 15 Ağustos 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 15 Ağustos 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 14 Ağustos 2020 Cuma
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
Behzat Ç Akbaba ne zaman geri dönecek? Diziye nasıl giriş yapacak?
Aşevi Yardımı nereden nasıl alınır? Aşevi yardımı almak için başvuru şartları
Günlük Burç Yorumları 29 Temmuz 2019 Pazartesi- Günlük yıldız falınıza göre günlük yaşantınızda neler olacak?
2019-2020 Tarım ve Hayvancılık destekleme ödemeleri miktarları
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? Toki konut çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?
2020 Ağustos KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.