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Trabzon'da vakalar arttı! Ambulans kuyrukları oluştu

Karadeniz şehri Trabzonda'da korona virüs vakalarında ki artış sayısı korkutmaya başladı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'nde koronavirüs hastalarını taşıyan ambulans kuyrukları oluştu.

06 Aralık 2020 Pazar 14:57
Trabzon'da vakalar arttı! Ambulans kuyrukları oluştu
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Alınan sıkı tedbir ve kısıtlamalar devame ederken bir çok şehrimizde korona virüs vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karadeniz şehri Trabzon'da ki vaka artışlarına dikkat çekti ve vaka sayılarında yüzde 50 artışın yaşandığın vurgulamasından sonra il genelinde tedbirler sıkılaştırıldı. Diğer yandan kente genelindeki hastanelerde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 75 lere çıktığı açıklanmıştı.

AMBULANS KUYRUKLARI OLUŞTU

Kentte bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde dün akşamki yoğunluk dikkat çekti. Korona virüs hastalarını taşıyan ambulansların ardı arkası kesilmezken, zaman zaman acil servis girişinde ambulan kuyrukları oluştu. Sağlık çalışanlarının canla başla olan mücadelesi bir kez daha göründü..Görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada pek çok takipçi, toplumun salgın tedbirlerine uyulması çağrılarında bulundu.

‘O SİRENLER BİZİM İÇİN ÇALABİLİR’

Kentte yaşayan ve korona virüs hastalığı sebebiyla karantinada olan iş adamı Halil İbrahim Demirtaş hastalık ile mücadele sürecinde getirilen tedbir ve kısıtlamalara uymayan kişilere seslenerek,'Burası Kaşüstü Hastanesi, hastaları bırakmak için ambulanslar sıra bekliyor. Durumun ciddiyetini anlamanız için illa içinde mi olmanız gerekiyor. Sakın bana ‘ben kendimi kolluyorum bana bir şey olmaz demeyin’ Ben de çünkü kolluyordum ama şu anda evde karantinadayım. Lütfen herkes kurallara riayet eylesin yoksa o sirenler bizim için çalabilir' ifadelerinde bulundu.



Son Güncelleme: 06.12.2020 14:57
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Vaka SayılarıTrabzonKoronavirüs Vakaları
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