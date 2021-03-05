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Trabzon'da taziye evinden çıkan 40 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu

Trabzon'da yasaklara rağmen vefat eden bir kişinin cenazesine 100 kişi katıldı. Tören sonrası taziye evini de ziyaret eden 40 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

05 Mart 2021 Cuma 01:19
Trabzon'da taziye evinden çıkan 40 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu
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Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı risk haritasına göre son 3 haftada vaka sayılarının hızla arttığı 5 ilden biri olan Trabzon, yüksek riskli bulunarak kısıtlamaların gevşetilmediği şehirler arasında yer aldı. İlde bulaş riskini en aza indirmek için cenaze namazları 30 kişiyle sınırlandırıldı. Ayrıca virüsün daha fazla yayıldığı taziye evlerinde de çeşitli önlemler alınarak uyarılar yapıldı.

Taziye evinden çıkan 40 kişi hastalandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan tüm uyarılara rağmen bölgede cenaze ve taziyelere katılımlar devam ediyor. Kentte bir kişinin cenaze törenine yaklaşık 100 kişi katıldı ve tören sonrasında taziye ziyaretine gitti. Taziye evinden çıkan 40 kişinin koronavirüs semptomları göstermesi üzerine yapılan testlerde sonuçları pozitif çıktı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’nden konu ile ilgili paylaşım yapılarak vatandaşlar bir kez daha uyarıldı.



Son Güncelleme: 05.03.2021 01:19
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonCenazeTaziyeKoronavirüs
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