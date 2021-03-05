Trabzon'da taziye evinden çıkan 40 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı risk haritasına göre son 3 haftada vaka sayılarının hızla arttığı 5 ilden biri olan Trabzon, yüksek riskli bulunarak kısıtlamaların gevşetilmediği şehirler arasında yer aldı. İlde bulaş riskini en aza indirmek için cenaze namazları 30 kişiyle sınırlandırıldı. Ayrıca virüsün daha fazla yayıldığı taziye evlerinde de çeşitli önlemler alınarak uyarılar yapıldı.
Taziye evinden çıkan 40 kişi hastalandı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’nden konu ile ilgili paylaşım yapılarak vatandaşlar bir kez daha uyarıldı.
Son Güncelleme: 05.03.2021 01:19