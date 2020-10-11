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Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın

Hatay'da bir çok noktada çıkan yangınlarda sonra Trabzon'da da aynı şekilde son 48 saat içinde 35 farklı noktada yangın çıktığı bildirildi.

11 Ekim 2020 Pazar 23:39
Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın
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Hatay'da geçtiğimiz gün bir çok noktada çıkan ve iki gün sonra kontrol altına alınan yangınlardan sonra şimdi de Trabzon'da aynı şekilde bir çok noktada yangın çıktı.

Konuyla ilgili açıklama Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisat ilçesinde dün gece saatlerinde çalılık bölgede yangın çıktığını ve sonrasında ise bölgede ki itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde yangınların söndürüldüğünü söyledi. Zorluoğlu yangınlara davetiye çıkarılmaması konusunda da dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Başkan Zorluoğlu, aynı şekilde dün gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrasında il genelinde son 48 saat içinde 5 ev ve 5 de orman yangının olmak üzere açıklık alan yangınlarıyla birlikte toplam 35 noktada yangın çıktığını ve tüm bunlara zamanında müdahale edildiğini söyledi.


Yayımlanan raporlara göre çıkan yangınların çoğunun piknikler ve fındık bahçelerinde yapılan temizliğin ardından yakılmak istenen ateş sonucu meydana geldiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle çeşitli nedenlerle bahçelerde yakılan ateşler, yangınlara davetiye çıkarmaktadır. Vatandaşlarımız kontrollü olarak yaktığını düşünse de küçük bir rüzgarda kontrolden çıkan anız yangınları, insanların canını ve malını tehdit edebilmektedir. Mevsim şartları sıcak, yağışsız ve rüzgarlı geçmektedir. Bu nedenle hiçbir gerekçe ile kuru ot, çalı gibi yanıcı maddelerin açık alanda ve etrafa sirayet edecek yerlerde yakılmamasını, sigara gibi yakıcı maddelerin yerlere atılmamasını istirham ediyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde havaların soğuması ile birlikte herhangi bir tehlike yaşanmaması için vatandaşlarımızın baca temizliklerini yaptırmalarını da önemle rica ediyorum."

 

 



Son Güncelleme: 11.10.2020 23:39
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonHatayOrman Yangınarl
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