Trabzon'da sel felaketi!

Trabzon’un Of ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele dönüştü. Şiddetli yağış nedeni ile 1 vatandaş hayatını kaybederken büyük miktarlarda zarar meydana geldi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu konu ile ilgili açıklamasında Of’ta bugün şiddetli yağan yağmur nedeni ile meydana gelen heyelan ve sel hakkında detayları paylaştı.

Vali Ustaoğlu Sefaköy Mahallesinde 3 kişi, Yemişalan Mahallesinde 3 kişi, Sugeldi Mahallesinde 1 kişinin mahsur kaldığını ve AFAD yetkililerinin halen çalışmakta olduğunu belirtti.

Mahsur kalan vatandaşların tamamının kurtarıldığını belirten Vali Ustaoğlu, ‘Ancak yeni gelen bir habere göre, Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir vatandaşımız vefat etti.’ Açıklamasında bulundu.

Sel felaketinin yaşandığı yerlerde yol çalışmalarının devam ederek su tahliye işlemlerinin halen sürdüğünü belirten Ustaoğlu, AFAD, 112 yetkileri ve Sürmene Arama Kurtarma yetkililerinin çalıştıklarını belirtti.