Trabzon’da orta refüje devrilen TIR otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde TIR sürücüsü nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda TIR orta refüje devrildi. TIR dorsesi karşı yola yattı.

Bu sırada karşı yönden gelen seyir halindeki otomobil TIR dorsesine çarpmamak için manevra yaptığı sırada yan döndü.

Üst üste gelen kazaların sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten devam ediyor. Polis ekipleri yolu açmak için çalışmalara devam ediyor.