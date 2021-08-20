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Trabzon’da orta refüje devrilen TIR otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR orta refüje devrildi. Karşı yönden gelen otomobil takla attı. Korkunç kazada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

20 Ağustos 2021 Cuma 13:44
Trabzon’da orta refüje devrilen TIR otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Trabzon’un Araklı ilçesinde TIR sürücüsü nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda TIR orta refüje devrildi. TIR dorsesi karşı yola yattı.

Bu sırada karşı yönden gelen seyir halindeki otomobil TIR dorsesine çarpmamak için manevra yaptığı sırada yan döndü.

Üst üste gelen kazaların sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten devam ediyor. Polis ekipleri yolu açmak için çalışmalara devam ediyor.


Son Güncelleme: 20.08.2021 13:44
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Anahtar Kelimeler:
AraklıTrabzon
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