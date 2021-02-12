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Trabzon'da orman yangını! Yangın rüzgar etkisiyle kontrol altına alınamadı!

Trabzon'da yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Yangın kontrol çalışmaları devam ediyor.

12 Şubat 2021 Cuma 21:17
Trabzon'da orman yangını! Yangın rüzgar etkisiyle kontrol altına alınamadı!
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Trabzon’da çıkan orman yangını yetkilileri harekete geçirdi. Bölgede rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın için itfaiye harekete geçti.

Yangın, Trabzon’un Of ilçesinde bulunan ormanlık bir alanda başladı. Saat 16.00 sularında başladığı belirlenen yangının rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Yangını gören vatandaşlar yetkililere ihbarda bulunurken Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgar sebebiyle büyüyen yangını bastırmaya çalışıyor.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 21:17
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonYangınOfRüzgar
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