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Trabzonda orman yangını! Ekiplerin müdahaleleri devam ediyor!

Trabzon'un Of ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki vatandaşların İtfaiye ekiplerine haber vermelerinin ardından yangının çıktığı bölgeye intikal eden İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

12 Şubat 2021 Cuma 18:59
Trabzonda orman yangını! Ekiplerin müdahaleleri devam ediyor!
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Trabzonda Orman Yangını! Ekipler Yangına Müdahale Ediyor’!

Trabzon’un Of ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın panik yarattı.

Ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.

Of ilçesi Kıyıcık Mahallesinde saat 16: 00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandaki yangını gören çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı alana intikal eden itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol etmeye çalışıyor. Rüzgarında olmasından dolayı yangının yayılmasının da önüne geçmek için itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 18:59
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