Trabzonda orman yangını! Ekiplerin müdahaleleri devam ediyor!

Trabzonda Orman Yangını! Ekipler Yangına Müdahale Ediyor’!

Trabzon’un Of ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın panik yarattı.

Ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.

Of ilçesi Kıyıcık Mahallesinde saat 16: 00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandaki yangını gören çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı alana intikal eden itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol etmeye çalışıyor. Rüzgarında olmasından dolayı yangının yayılmasının da önüne geçmek için itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.