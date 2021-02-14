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Trabzon'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Trabzon'da yaşanan soba zehirlenmesinde bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı ev içerisinde bulunan 3 kişi tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:10
Trabzon'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
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Trabzon’da karbonmonoksit gazı zehirlenmesi yaşandı. Gazdan zehirlenen yaşlı erkek hayatını kaybederken aynı evde yaşanan kızları ve torunu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana geldi. Hasan Çağılcı (80), torunu R.K. (12) ve iki kızı A.B. (50) İ.K. (54) sobayı yaktıktan sonra uyudu. İlerleyen saatlerde Hasan Çağılcı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı belirlenen Çağılcı hayatını kaybederken torun ve iki kızı tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
1 ölüKarbonmonoksitZehirlenmeSobaTrabzon
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