Trabzon'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

14 Şubat 2021 Pazar 19:10
Trabzon’da karbonmonoksit gazı zehirlenmesi yaşandı. Gazdan zehirlenen yaşlı erkek hayatını kaybederken aynı evde yaşanan kızları ve torunu hastaneye kaldırıldı.
Olay, Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana geldi. Hasan Çağılcı (80), torunu R.K. (12) ve iki kızı A.B. (50) İ.K. (54) soba
yı yaktıktan sonra uyudu. İlerleyen saatlerde Hasan Çağılcı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı belirlenen Çağılcı hayatını kaybederken torun ve iki kızı tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Son Güncelleme: 14.02.2021 19:10
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