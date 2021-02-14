Trabzon'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Trabzon’da karbonmonoksit gazı zehirlenmesi yaşandı. Gazdan zehirlenen yaşlı erkek hayatını kaybederken aynı evde yaşanan kızları ve torunu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana geldi. Hasan Çağılcı (80), torunu R.K. (12) ve iki kızı A.B. (50) İ.K. (54)yı yaktıktan sonra uyudu. İlerleyen saatlerde Hasan Çağılcı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı belirlenen Çağılcı hayatını kaybederken torun ve iki kızı tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.