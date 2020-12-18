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Trabzon'da Drakula kabusu devam ediyor! Böcekler, 7 mahalleyi talan etti

Trabzon'da bağ ve bahçeleri talan ederek kurumalarına neden olan ve 'Drakula' olarak adlandırılan uzun antenli teke böcekleri 7 mahallenin karantinaya alınmasına neden oldu. Özellikle fındık bahçelerini talan eden böcekler yüzünden söküm çalışmaları hızla devam ederken bazı ağaçlarında yakılma işlemleri başlatıldı.

18 Aralık 2020 Cuma 18:46
Trabzon'da Drakula kabusu devam ediyor! Böcekler, 7 mahalleyi talan etti
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Halk arasında Drakula  olarak adlandırılan 'turunçgil uzun antenli böceği' Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan mahallere kabus dolu günler yaşattı. geçtiğimiz yıl da fındık ticaretini olumsuz etkileyen böcekler yüzünden 7 mahalle karantinaya alındı. 

Yaklaşık 2 bin 400 dekarlık bir alanda bulunan fındık bahçeleri söküm çalışmalarına dahil edilirken köküyle sökülen ağaçlar ise yakılmaya başlandı. Yaşana olayla ilgili bir açıklama yapan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, bu böceklerin koronavirüsden daha da fazla bir yayılım gösterdiğini belirterek gerekli önlemlerin alınmaması halinde fındığın sonunu getirebileceklerini söyledi.

Uzmanlar böcekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonrasında böceğin Trabzon'a İstanbul'dan süs bitkileri ile birlikte gelmiş olabileceği görüşüne vardılar. Uzmanlar raporlarından ayrıca bu Drakula böceklerinin İstanbul'a da İtalya'dan gelmiş olabileceğini belirttiler.

OYUKLAR AÇARAK, DALLARI KURUTUYORLAR!

Akçaabat ve Ortahisar'da fındık bahçelerinden sonra tarım arazilerine de sıçrayan böcekler ağaçların kök kısmında oyuklar açıyorlar ve bıraktıkları larvalarla ağaç dalarının kurumalarına neden oluyorlar.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek ile mücadelede' adlı karanameyle fındık üreticilerinin aldıkları zararlardan ötürü kendilerine tazminat ödenmesine karar verilirken Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte ilçede belirlenen 4 mahalledeki üreticiye 4 yıl süre boyunca ürünlerinden kaybın karşılanması için komisyon tarafından belirlenen rekolte üzerinden KG başına 15 TL'lik bir tazminat ödemesinin yapılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 18:46
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonDrakula BöceğiUzun Antenli Teke Böceği
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