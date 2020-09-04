Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü

Trabzon Tonya ilçesinde 76 yaşındaki Ahmet Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannetti. Evinin balkonundan bahçesine ateş açan Ahmet Aktaş, 73 yaşındaki eşini öldürdü.
Turalı Mahallesi Karabetaş mevkiinde yaşanan olayda İskenderli eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannederek tabancasıyla ateş açtı.
Hayatını kaybetti
Havva Aktaş, vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybederken Ahmet Aktaş jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 04.09.2020 16:49