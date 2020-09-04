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Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü

Trabzon'un Tonya ilçesinde 76 yaşındaki Ahmet Aktaş, bahçedeki eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü.

04 Eylül 2020 Cuma 16:49
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
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Trabzon Tonya ilçesinde 76 yaşındaki Ahmet Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannetti. Evinin balkonundan bahçesine ateş açan Ahmet Aktaş, 73 yaşındaki eşini öldürdü.

Turalı Mahallesi Karabetaş mevkiinde yaşanan olayda İskenderli eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannederek tabancasıyla ateş açtı.


Bir süre sonra eşinin evde olmadığını fark eden Ahmet Aktaş eşini aramaya başladı ve yeşillikler içerisinde eşi Havva Aktaş’ın kanlar içinde yatarken gördü. Tabancasıyla eşini vurduğunu saptayan Aktaş durumu görevlilere bildirdi.

Hayatını kaybetti

Havva Aktaş, vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybederken Ahmet Aktaş jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 04.09.2020 16:49
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