Trabzon’da ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakılıyor

Trabzon’da bulunan ayılar yerleşim yerlerinde vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken Tonya ilçesinde bulunan yaylalara gelen ayılar açlıktan arı kovanları ile büyük ve küçükbaş hayvanlara zarar vermeye başladı.

Tonya halkı bu durumdan tedirgin olmaya başlamasından sonra ayıların ormana inmemesi için çözüm yolları arandı. Bu sayede kesilmiş kasaplık hayvanların ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayaklarından oluşan sakatat koymaya başladı.Böylece uzun bir süre ayılar toplu yerleşim alanlarına gelmemeye başladı.





Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, konu hakkında konuşmada bulundu. Kış uykusundan kalkan ayılar evlere zarar vermesi üzerine açlıklarını gidermek için diğer hayvanlara zarar verildiği ortaya çıktı. Bu yüzden hayvanların aç kalmaması için sakatatları ormana koyulması konusunda rica eden Valilik kasaplara çağrıda bulundu.

Sakatat ile doyan ayılar bu sayede yerleşim alanlarına gelmediği ve bölgelerinde kaldıkları ortaya çıktı.