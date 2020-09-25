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Trabzon'da 25 yaşında ki genç intihar etti!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gerçekleşen olayda bir gencin intihar ettiği belirtildi. Haber alınamayan gencin polis ekiplerine bildirilmesi sonrasında yaşadığı barakaya giden ekipler 25 yaşında ki genci barakada ipe asılı halde buldu.

25 Eylül 2020 Cuma 17:44
Trabzon'da 25 yaşında ki genç intihar etti!
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Trabzon’da yaşanan olayda bir genç yaşadığı psikolojik sıkıntılar nedeni ile kaldığı barakada kendisini asarak intihar etti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesinde gerçekleşen olayda, barakada yaşayan bir gençten uzun süre haber alınamadığı için polis ekiplerine haber verildi. Polisin gencin evine gitmesi ile gencin cansız bedenine ulaşıldı.


Polis ekipleri gencin evine gittiğinde evin girişinde ipe asılı olarak bulunan kişinin C.A. olduğu belirlendi. Gece yüksek dozda alkol alan C.A. yaşadığı sorunlar nedeni ile kendisini barakanın girişine astı açıklaması yapıldı.

C.A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp merkezine gönderilirken gencin bekar aldığı ve alkol aldığı zaman eve gitmek yerine barakaya gittiği belirtildi.



Son Güncelleme: 25.09.2020 17:44
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Trabzon25 Yaşında Ki GençIntiharAcı Olay
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