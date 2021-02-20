Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında vefat etti? Toygun Ateş rol adlığı diziler ve filmler

Malatya’da korku filmi çekimi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasının ardından koronavirüs ile mücadelesi başladı. Hastalık süresini ağır geçiren Ateş, sosyal medya üzerinden durumu ile alakalı paylaşımlarda bulunuyordu. Bu sürecin zor geçtiğini ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyleyen televizyon ekranlarının sevilen sanatçısı, uzun aylar entübe hasta olarak yaşam mücadelesi verdi. Son olarak 19 Şubat'ta hayata veda eden başarılı sanatçı yaşamını yitirdi.
Toygun Ateş kimdir?
Toygun Ateş’in yer aldığı bazı tiyatro oyunları
- Çilekli Spagetti/ Sami - 2014
- Çehov Makinesi/ Firs - 2012
- Velev ki Tartüf.../ Oyuncu- 2008
- Şaşkın/ Oyuncu
- Nüzul/ Dede
Toygun Ateş’in oynadığı bazı dizi ve filmler
- Ver Elini Aşk (Asım Dede, 2017)
- İçerde (Kareaçık, 2016)
- Sevda Kuşun Kanadında (Arif'in Dedesi, 2016)
- Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (İbrahim, 2015)
- Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Sofu Sinan Paşa, 2015)
- Şeref Meselesi (Basri, 2014)
- Ailecek Şaşkınız (Serap'ın Babası, 2018)
- Cin-i Ayet (2018)
- Karımı Gördünüz mü? (Cavit, 2017)
Son Güncelleme: 20.02.2021 16:14