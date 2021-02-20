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Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında vefat etti? Toygun Ateş rol adlığı diziler ve filmler

Uzun süredir koronavirüs ile mücadele eden oyuncu Toygun Ateş, virüse yenik düştü. Entübe hasta olarak kaldığı hastanede yaşamını yitiren oyuncunun kim olduğu merak edildi. Toygun Ateş kimdir? Kaç yaşında? Toygun Ateş oynadığı diziler ve filmler

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:14
Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında vefat etti? Toygun Ateş rol adlığı diziler ve filmler
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Malatya’da korku filmi çekimi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasının ardından koronavirüs ile mücadelesi başladı.  Hastalık süresini ağır geçiren Ateş, sosyal medya üzerinden durumu ile alakalı paylaşımlarda bulunuyordu. Bu sürecin zor geçtiğini ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyleyen televizyon ekranlarının sevilen sanatçısı, uzun aylar entübe hasta olarak yaşam mücadelesi verdi. Son olarak 19 Şubat'ta  hayata veda eden başarılı sanatçı yaşamını yitirdi. 

Toygun Ateş kimdir?

2 Haziran 1954 İstanbul doğumlu Toygun Ateş İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü okuyarak mezun olmuştur. Birçok tiyatroda kendini gösteren oyuncu sinema filmlerinde de yer almıştır. Sinema dünyasına 1976 yılında başlayan Ateş 100’den fazla sinema ve dizide oynamıştır. Birçok önemli projelere imza atan ve birçok dizi ve filmde adını duyuran usta sanatçı uzun yıllar öncesinden bu yana televizyon ekranlarının sevilen yüzü arasında yer aldı. Bir süre seslendirme sanatçılığı ve yönetmenliği yapan Ateş 66 yaşında aramızdan ayrıldı.

Toygun Ateş’in yer aldığı bazı tiyatro oyunları

  • Çilekli Spagetti/ Sami - 2014
  • Çehov Makinesi/ Firs - 2012
  • Velev ki Tartüf.../ Oyuncu- 2008
  • Şaşkın/ Oyuncu
  • Nüzul/ Dede

 Toygun Ateş’in oynadığı bazı dizi ve filmler

  • Ver Elini Aşk (Asım Dede, 2017)
  • İçerde (Kareaçık, 2016)
  • Sevda Kuşun Kanadında (Arif'in Dedesi, 2016)
  • Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (İbrahim, 2015)
  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Sofu Sinan Paşa, 2015)
  • Şeref Meselesi (Basri, 2014)
  • Ailecek Şaşkınız (Serap'ın Babası, 2018)
  • Cin-i Ayet (2018)
  • Karımı Gördünüz mü? (Cavit, 2017)

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:14
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Anahtar Kelimeler:
Toygun AteşEntübeKoronavirüs
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