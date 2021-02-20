Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında vefat etti? Toygun Ateş rol adlığı diziler ve filmler

Malatya’da korku filmi çekimi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasının ardından koronavirüs ile mücadelesi başladı. Hastalık süresini ağır geçiren Ateş, sosyal medya üzerinden durumu ile alakalı paylaşımlarda bulunuyordu. Bu sürecin zor geçtiğini ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyleyen televizyon ekranlarının sevilen sanatçısı, uzun aylar entübe hasta olarak yaşam mücadelesi verdi. Son olarak 19 Şubat'ta hayata veda eden başarılı sanatçı yaşamını yitirdi.





Toygun Ateş kimdir?

2 Haziran 1954 İstanbul doğumlu Toygun Ateş İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü okuyarak mezun olmuştur. Birçok tiyatroda kendini gösteren oyuncu sinema filmlerinde de yer almıştır. Sinema dünyasına 1976 yılında başlayan Ateş 100’den fazla sinema ve dizide oynamıştır. Birçok önemli projelere imza atan ve birçok dizi ve filmde adını duyuran usta sanatçı uzun yıllar öncesinden bu yana televizyon ekranlarının sevilen yüzü arasında yer aldı. Bir süre seslendirme sanatçılığı ve yönetmenliği yapan Ateş 66 yaşında aramızdan ayrıldı.

Toygun Ateş’in yer aldığı bazı tiyatro oyunları

Çilekli Spagetti/ Sami - 2014

Çehov Makinesi/ Firs - 2012

Velev ki Tartüf.../ Oyuncu- 2008

Şaşkın/ Oyuncu

Nüzul/ Dede

Toygun Ateş’in oynadığı bazı dizi ve filmler