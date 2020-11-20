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Toplu ulaşımda 'kısıtlama' düzenlemesi

Korona-virüs salgını ile mücadele amacıyla yeni alınan tedbir kararları ile bugün saat 20.00'de devreye girecek olan kısıtlamalar ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları ve hafta içi uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle toplu taşıma seferlerinde yapılacak olan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

20 Kasım 2020 Cuma 16:56
Toplu ulaşımda 'kısıtlama' düzenlemesi
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Bu akşam saat 20:00 dan itibaren hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sisteminde yapılacak olan değişiklikler açıklanırken İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde hiçbir değişikliğe gidilmeyeceği duyuruldu. 


Metro, fünikuler ve tramvay seferlerine, hafta içi düzen aynı şekilde devam edecek. Bu hatlarda hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 00.00 arasında izni bulunan vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edilirken yoğunluğun bulunduğu saatler olan 09.00-10.00 arasında otobüs hatlarına ek seferler eklenerek hat sayısı arttırılacak. Hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında da hafta içi tarifesi üzerinden çalışılacak. Teleferik seferleri, hafta içi aynı kalırken hafta sonu ise sadece 10.00 - 20.00 saatleri arasında hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.

Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, çalışan hatlarda sefer Aralıkları 15 dakikaya çekilecek. Geniş aralıklı olan hatlar ise aynı şekilde kalacak. Çok yoğun olan hatlara ise destek verilecek ek seferler eklenecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. 



Son Güncelleme: 20.11.2020 16:56
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IettYeni Tedbirle
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