Toplu taşımalarda tam kapanma kararı! Sefer sıklıkları değiştirildi..

Bu akşam saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayısıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma uygulaması kapsamında İstanbul'da toplu taşıma seferleri için yeni bir düzenleme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada toplu taşıma sefer sıklıklarında saatlerin değiştirildiği ve işe gidiş dönüş saatleri dışında seferlerin azaltacağı belirtildi. Diğer taraftan ihtiyaç dahilinde sefer sayıları ve sıklıkları ile ilgili saatlerde yeniden düzenlemeler yapılacağı bildirildi.

Kısıtlama süreci boyunca işe gitmek zorunda kalan sağlık çalışanları ile zorunlu görev nedeniyle çalışan vatandaşlar için İETT seferlerinin cumartesi günü uygulanan tarifeye göre yapılacağı ve yolcu yoğunluğuna göre de sabah ve akşam yapılan seferlerin sıklaştırılacağı bildirildi. İBB'nin sefer sayıları hakkında yaptığı açıklamasında metrobüs hattında günde 580 araçile ortalama 6 binden fazla sefer düzenleneceği ve seferlerin sabah 06.00 ila 09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00 ila 16.00 saatleri arasında 30 saniyede bir yapılacağı belirtildi.

Saat 16.00 ile 19.00 arasında 20 saniyede bir yapılacak olan seferlerin daha sonra saat 19.00 ile 22.00 arasında dakikada bir yapılacağı ve gece yarısından sabah saat 06.00'a kadar da 10 dakikada bir sefer konulacağı aktarıldı. Kısıtlama süresi boyunca raylı sistemler için daha önceden belirlenmiş olan hatlarda 06.00 ile 21.00 saatleri arasında 15 dakika da bir işletme yapılacağının belirtildiği açıklamada 21.00'den sonra seferlerin sonra ereceği ve metrolarda yolculuk eden kişi sayılarının saat ve günlük bazda takip edileceği ifade edildi.