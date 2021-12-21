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Tolga Karel ölümden döndü! Alev alan TIR'dan son anda atladı

ABD'ye yerleşen ve orada TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan ünlü oyuncu Tolga Karel, ölümden döndü. İlk göz ağrısı olan TIR'ın freni patladı ve hemen arkasından alev aldı. Karel alevlerin arasında son anda kendisini dışarı atarak kurtuldu.

21 Aralık 2021 Salı 23:56
Tolga Karel ölümden döndü! Alev alan TIR'dan son anda atladı
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Yaprak Dökümü isimli dizide 'Oğuz' karakterine hayat veren ve milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Tolga Karel, yıllar ünce ülkesini bırakarak Amerika'ya yerleşmişti. Burada kendisine bir hayat kuran ve TIR şoförlüğü yapan ve aynı zamanda lojistik firması kurarak geçimini sağlayan Karel, tam anlamıyla ölümden kıl payı kurtuldu.

Tolga Karel'in kullandığı TIR'ın seyir halindeyken freni patladığı ve hemen arkasından da alev aldığı öğrenildi. Kendisini bir anda alevlerin içinde bulan Karel, kendisini son anda dışarı attı ve korku dolu anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"SANİYELERLE KURTULDUM"

Geçtiğimiz yıl satın aldığı ve ilk göz ağrım dediği TIR'ının otobanda seyir halinde iken bir anda küle döndüğünü söyleyen Tolga Karel, saniyeler içinde aracın içinden çıkarak kurtulduğunu anlattı.


Son Güncelleme: 21.12.2021 23:56
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Tolga KarelTırYangınölümden Döndü
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