Tolga Karel ölümden döndü! Alev alan TIR'dan son anda atladı

Yaprak Dökümü isimli dizide 'Oğuz' karakterine hayat veren ve milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Tolga Karel, yıllar ünce ülkesini bırakarak Amerika'ya yerleşmişti. Burada kendisine bir hayat kuran ve TIR şoförlüğü yapan ve aynı zamanda lojistik firması kurarak geçimini sağlayan Karel, tam anlamıyla ölümden kıl payı kurtuldu.

Tolga Karel'in kullandığı TIR'ın seyir halindeyken freni patladığı ve hemen arkasından da alev aldığı öğrenildi. Kendisini bir anda alevlerin içinde bulan Karel, kendisini son anda dışarı attı ve korku dolu anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"SANİYELERLE KURTULDUM"

Geçtiğimiz yıl satın aldığı ve ilk göz ağrım dediği TIR'ının otobanda seyir halinde iken bir anda küle döndüğünü söyleyen Tolga Karel, saniyeler içinde aracın içinden çıkarak kurtulduğunu anlattı.