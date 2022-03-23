TOKİ'den Büyük İndirim Başladı! Kampanyaya Hemen Başvuranlar Anında %22'lik İndirimden Faydalanıyor!

Daha öncesinde indirim ve kampanya için bilgilendirme yapan TOKİ, %22'lik indirim için geri sayımı başlattı. Milyonlarca vatandaş faydalanacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, (TOKİ) Türkiye'de orta ve alt grup vatandaşların faydalanabileceği uygun fiyatlı ev üretmektedir. TOKİ tarafından gelen haberler sonrasında ise dönemsel indirimler olmakta ve vatandaşlar bu indirime denk gelmeleri durumunda evleri daha uygun fiyatlara satın alabilmektedir.

TOKİ KREDİSİNİ ERKEN KAPATMAYI DÜŞÜNEN HERKESE %22 İNDİRİM!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 22 Mart itibari ile başlayan kampanya detayları gelmeye devam ediyor. Şartlar içerisinde TOKİ'ye olan borçlarını erken kapatarak tapusunu almak isteyen bireylere %22 oranında indirim gerçekleştirileceği açıklandı.

SON GÜN 19 NİSAN 2022! İŞTE TOKİ KAMPANYASINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER

TOKİ, 2022 yılı içerisinde borçlarını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen esnaf ve konut sahipleri için kampanya tutarında ki indirim oranını %22 olarak belirlerken, arsa alıcıları için ise bu oran %10 oldu.

TOKİ tarafından başlatılan kampanya 22 Mart tarihinde başlarken, 19 Nisan tarihinde ise son bulacak. Bu kampanyadan borçlarının tamamını kapatan ve tapusunu almak isteyen kişiler faydalanabilecek. Tüm borçlarını kapatamayacak olupta borç bakiyelerinin %25 altına düşen vatandaşlar da bu kampanyadan faydalanabilecek.

TOKİ KAMPANYA ŞARTLARI AÇIKLANDI!

%22 oranında ki ciddi indirim için şartlar ise TOKİ tarafından açıklandı.