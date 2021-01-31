TOKİ 2021 Denizli Çal Yukarıseyit kura sonuçları isim listesi ve proje detayları

Toplu Konut İdaresi Çevre ve Şehircilik Başkanlığı, tam kapasiteyle yatırım yapmaya devam ederken, düşük ve orta gelirli aileler için düşük taksit ve peşinatlar ile ev sahibi olabilmesini sağlıyor.

Türkiye'de 81 ilde yeni konut inşaatı yapan TOKİ, Denizli Çal projesi içinde faaliyete geçti.

TOKİ Denizli Çal projesi için başvurular geçtiğimiz günlerde sona erdi. Projede toplam 2 adet konut bulunmaktadır.

TOKİ Denizli Çal Yukarıseyit 2021 kura sonuçları listesi hakkında sizlere bilgi vermeden önce proje hakkında birkaç detaydan bahsedelim.

Çekiliş heyecanının başladığı TOKİ Denizli Çal Yukarıseyit orta gelir grubu projesi kapsamındaki konutlar 3 + 1 olarak tasarlandı.

Genelde satışa çıkan TOKİ Denizli Çal projesine başvurular Ziraat Bankası üzerinden alındı.

TOKİ Denizli Çal projesi için çekiliş %10 ve %20 vade ile 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Denizli'de halkı gülümsetecek Çal TOKİ 2021 projesinde 18.216 TL'den başlayan peşinat bedeli 38.367 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Bu proje için minimum konut fiyatı 182.163 TL ve maksimum konut fiyatı 191.838 TL olup 120 ay ve 180 ay vade sağlayabilmektedir. TOKİ Denizli Çal 2021 projesi için ödenecek taksit ücreti 809 TL'den başlayıp 1.438 TL'ye kadar yükselebilmektedir.