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Tokat'tan acı haber! Buzlanan yolda devrilen askeri araçta 1 asker şehit oldu 3 asker yaralı

Niksar-Tokat kara yolunun buzlanması nedeniyle kontrolden çıkan askeri araç yola devrildi. Meydana gelen kazada ise 1 asker şehit oldu 3 asker de yaralandı.

04 Mart 2022 Cuma 15:04
Tokat'tan acı haber! Buzlanan yolda devrilen askeri araçta 1 asker şehit oldu 3 asker yaralı
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Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı olarak görevli olan askerler, askeriyeye ait servis aracı ile yola çıktılar. Uzman Çavuş Mustafa Sağlam'ın kullandığı askeri araç Niksar-Tokat kara yolunun buzlanması nedeniyle Almus kavşağının yakınlarında olan bir bölgede sürücünün kontrolünden çıktı.

İlk önce bariyerlere çarpan askeri araç daha sonra yola devrilirken meydana gelen korkunç kazada aracın sürücüsü Uzman Çavuş Mustafa Sağlam ile birlikte araçta bulunan uzman çavuşlar Muammer Kurt, İsmail Elfin ve Ali Yiğit yaralandı. 

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerinde olan ekipler aracın içinde sıkışan İsmail Elfin ile diğer yaralıları bulundukları yerden alarak ambulansa bindirdiler ve Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan yaralı askerlerden uzman çavuş İsmail Elfin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü.

Hastaneye giderek Başhekim Dursun Tüzün'den yaralı askerler hakkında bilgiler alan Tokat alisi Ozan Balcı ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bastancı, daha sonra kaza yerine geçerek incelemelerde bulundular.



Son Güncelleme: 04.03.2022 15:04
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Anahtar Kelimeler:
TokatNiksarAskeri AraçKaza1 Asker şehitUzman çavuş İsmail Elfin
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